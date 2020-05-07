«360» объявляет онлайн-кастинг в новый сериал. Проходить он будет «на удаленке»

«360», как и все в нашей стране, привыкает к новой коронавирусной реальности и снимает первый YouTube-сериал на удаленке. Кастинг мы тоже проведем онлайн.

Неважно, где вы живете, — в Москве, Владивостоке или Калининграде. Неважно, есть ли у вас актерское образование, и играете ли вы в театре. Просто выберите персонажа, который наилучшим образом подходит именно вам. Сыграйте его роль из сцены, которую мы разместили в Telegram-канале проекта, запишите себя на мобильный телефон и пришлите нам. Возможно, именно вы сыграете роль в нашем сериале.

7 мая в 12:00 по московскому времени авторы «Удаленки» проведут онлайн-конференцию, на которой ответят на вопросы о новом сериале и участии в нем.

Сюжет

Алена — простая подмосковная девушка, которая мечтает переехать в Москву. Она работает в ивент-агентстве и влюблена в ведущего. В связи с коронавирусом и режимом самоизоляции агентство переходит на удаленный режим работы. В центре сюжета нелепые и комичные, драматичные и очень жизненные ситуации, в которых оказывается каждый из сотрудников агентства. Действие сериала разворачивается на экранах компьютеров героев. Они пытаются работать на удаленке и координировать свои действия в видеочатах. Как они будут справляться с отменой заказов? Сможет ли ивент-агентство выжить в условиях самоизоляции, и осуществит ли Алена свою мечту?

АЛЕНА

Источник фото: pxhere.com

Добрая. Честная. Искренняя. 20+. Мечтает о своем бизнесе по выпечке кексиков. Выпускница Посадского техникума. Наивная. Любит поесть. Влюблена в ведущего Альберта, всегда спрашивает совета у онлайн-астролога по поводу Альберта. Работает в агентстве исключительно из-за ведущего, ну и чтобы не брать денег у родителей. Обаятельная неудачница.

ИВАН ИВАНОВИЧ. ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА

Простоватый мужчина. Примерно 50 лет. Стервозный тупица.

Занимается ивентом 25 лет, считает, что любую вечеринку спасет песня Верки Сердючки. Жадноватый, хамоватый. Любит полусолдатские, иногда пошлые шутки. Пьет. Подкатывает к секретарше.

АЛЬБЕРТ. ВЕДУЩИЙ МЕРОПРИЯТИЙ В АГЕНТСТВЕ

Ловелас. 38 лет. Всегда с хорошей прической. Единственный коренной москвич в компании. Сноб. Когда-то играл в КВН и постоянно пишет об этом в резюме. Общается так, как будто все время ведет свадьбу. Шапочно знаком с Дмитрием Маликовым, но говорит, что они лучшие друзья. Пытается каламбурить и шутить по любому поводу. Хочет постоянно гулять во время карантина и придумывает разные способы, чтобы выйти на улицу. Не боится заболеть, потому что он всем переболел в детстве, и коронавирусом в том числе, а может краснухой, точное название не помнит.

ГЕНРИЕТТА. АСТРОЛОГ

Женщина 50+. Работала продавщицей на рынке, пока не открыла в себе дар. Точнее, пока не поняла, что астрология и эзотерика приносит гораздо больше денег, чем торговля мясом. Манипулятор. Жадная, но в общем безвредная женщина. Специализируется на консультациях для женщин, как стать счастливой и приворожить мужчину, у самой при этом с личной жизнью полный провал.

КАСТИНГ СЦЕНА 1:

ИНТЕРЬЕР КВАРТИРА АЛЬБЕРТА. КУХНЯ АЛЕНЫ

РАЗГОВОР АЛЕНЫ И АЛЬБЕРТА ПО ZOOM

АЛЬБЕРТ

Ален, привет! Отлично выглядишь, кстати.

АЛЕНА

Спасибо. Неожиданно.

АЛЬБЕРТ

Почему неожиданно? Красивый человек прекрасен и внутри, и снаружи.

Алена сидит в приятном недоумении.

АЛЬБЕРТ (ГОВОРИТ БОЛЕЕ ТОМНО)

Ален. Не буду ходить вокруг да около. Сразу скажу главное. Я к тебе очень хорошо отношусь. Я бы даже сказал, по-особенному. Ты очень добрый и чуткий человечек. Ты как принцесса из мультиков, вокруг тебя все расцветает.

Алена не может поверить словам Альберта, пытается что-то сказать, но не может подобрать слова.

АЛЬБЕРТ

Ты одна из немногих, кто всегда меня поддерживал. В общем, ты, наверное, уже сама понимаешь, зачем я тебе звоню, и что я хочу тебе сказать…

АЛЕНА

Да, кажется, понимаю…

Алена готовится к тому, что Альберт признается ей в любви

АЛЬБЕРТ

Давай ты уволишься?..

КАСТИНГ СЦЕНА 2:

ИНТЕРЬЕР КУХНЯ АЛЕНЫ. КОМНАТА АСТРОЛОГА

АЛЕНА, АСТРОЛОГ. РАЗГОВОР ПО ZOOM

Алена сидит с кексиком и говорит по видеосвязи с астрологом. Астролог перебирает в одной руке бусы. Алена говорит эмоционально, чуть не срываясь на плач.

АЛЕНА

И ничего, представляете?! Всяческие знаки внимания ему оказываю, но никакой ответной энергии. Не чувствую никакого потока. Разве натальная карта может врать? Он никогда не обратит внимания на такую, как я.

Алена откусывает кекс

АСТРОЛОГ

Девочка моя. Успокойся. Ты разговариваешь как лунный Козерог, но ты же Рыбы. Спокойней, рыбка моя. Это виновата Венера, которая находится в фазе ретроградного Меркурия. Это неблагоприятный период, который нужно просто переждать. Он Стрелец. У вас довольно сложный тандем совместимости знаков.

(В это время Алене звонит Альберт, Алена говорит Астрологу)

АЛЕНА

Мне Альберт звонит!!!

АСТРОЛОГ

(ДЕЛАЯ ВИД, ЧТО ТАК И ЗНАЛА)

Ну естееественно! Я уж думаю — что это он припозднился. И помни, будь откровенной. Стрельцы это любят.

АЛЕНА

Он же Весы…

АСТРОЛОГ

Эммм… Тем более!

КАСТИНГ СЦЕНА 3:

ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ ГЕРОЕВ

АЛЕНА, ДИРЕКТОР, ОЛЕГ, ЯНА, АЛЬБЕРТ, БУХГАЛТЕР В ZOOM

Директор ведет себя, как в передаче «Слабое звено». Включает на смартфоне музыку.

ДИРЕКТОР

Итак, мы начинаем шоу «Слабое звено». И сегодня у нас пять участников. А призовой фонд рассчитан только на четырех. Это значит, нам предстоит выбрать того, кто тянет нашу команду на дно. Потерю какого бойца не заметит отряд? Кто с завтрашнего дня пойдет работать по специальности? Кто сегодня уйдет с работы пораньше… И не придет подольше?..

ОЛЕГ

Кто, вместо того, чтоб придумать как выплатить нам зарплату, решил поиграть с нами в «Слабое звено»?

ДИРЕКТОР (СТАВИТ МУЗЫКУ НА ПАУЗУ, ВЫХОДИТ ИЗ ОБРАЗА)

В принципе, Олег прав. Можем не играть и уволить кого-то сразу, у меня вот сейчас появился кандидат.

ОЛЕГ

Давайте играть!

ДИРЕКТОР (СНОВА ВКЛЮЧАЕТ МУЗЫКУ)

Итак, прямо сейчас мы узнаем — кто уедет из нашей фирмы на самокате, в желтой одежде и с квадратным рюкзаком? Кто с завтрашнего дня перестанет просить деньги у меня и снова начнет просить их у мамы? Голосуем!..