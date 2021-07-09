250-летие похода под предводительством Долгорукова отметили в Крыму

250-летие Крымского похода Русской армии князя Василия Долгорукова-Крымского в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов отметили в Симферополе. Данный поход положил начало вхождению полуострова в состав России. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Около обелиска Долгорукова прошли торжественные мероприятия. В них приняли участие председатель Государственного совета республики Владимир Константинов и член Совета Федерации Сергей Цеков.

««Крымчане на протяжении многих лет помнят и чтят эту дату, понимая ее значение для судьбы Российской империи и сегодняшней судьбы Крыма. Такие памятные дни стали частью крымского менталитета, ведь патриотизм и состоит в неразрывной связи событий прошлого и настоящего, в гордости за величие и славную историю нашего народа», — заявил Константинов.