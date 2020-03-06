Книгу Достоевского выставили на торги за 2,5 миллиона рублей

В аукционном доме отметили, что книга имеет потертости полукожаного переплета, а также утрачен фрагмент корешка. Имеются пятна и разводы от влаги. На форзаце стоит подпись владельца. Однако начальная цена лота составила 2,5 миллиона рублей, сообщил сайт «Дни.ру».

Издание вызвало особый интерес тем, что его готовила к печати жена писателя уже после его смерти.

Кроме «Записок из мертвого дома» на аукцион выставили с другие книги великого автора. В числе лотов торгов оказались первое издание «Братьев Карамазовых», которое оценили в 440 тысяч рублей, роман «Униженные и оскорбленные» стоимостью 2,5 тысячи долларов, а также «Преступление и наказание» за 250 тысяч рублей.