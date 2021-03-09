Кто такая Manizha? Певица поедет на Евровидение-2021 от России

В 2021 году Россию на Евровидении будет представлять певица Manizha (Манижа Сангин). Кто она, и куда делись Little Big, — в материале «360».

Немного истории

В 2020 году Евровидение, как и многие другие мероприятия, отменили из-за пандемии коронавируса. На конкурс от России должны были поехать Little Big с песней Uno. После отмены мероприятия многие думали, что группа автоматически попадет на следующий конкурс. Однако организаторы объявили новый отбор.

Лидер коллектива Илья Прусикин так аргументировал отказ от участия в отборе на Евровидение-2021:

«Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир», — сказал он.

Выбор из трех

Отбор музыканта, который представит страну на Евровидении-2021, прошел 8 марта в эфире Первого канала. Претендентами были группы Therr Maitz и «2Маши», а также певица Manizha.

Зрители выбрали последнюю. Manizha поедет на конкурс с песней «Русская женщина», которую исполнит на русском языке.

Само шоу должно пройти с 18 по 22 мая в голландском Роттердаме. Manizha будет соревноваться с еще 40 участниками. Несмотря на коронавирус, артисты будут выступать вживую. Но зрителей в зале может и не быть. Также организаторы пообещали сократить составы делегаций и число журналистов.

Всем зарубежным участникам рекомендуют пройти карантин до вылета в Нидерланды. Также у них должен быть отрицательный тест на COVID-19.

По Роттердаму участники не смогут просто так прогуляться. Они будут выходить из гостиницы только для репетиций, выступлений и других мероприятий Евровидения.

Чем известна Manizha

Манижа Сангин — российско-таджикская певица, уроженка Душанбе. Ей 29 лет. Семья Манижи, в которой кроме нее еще четверо детей, уехала из Таджикистана в 1994-м, когда в республике началась гражданская война.

Ее мать, физик-ядерщик по первому образованию, мыла полы в московских подъездах и торговала в переходах. Чтобы отдать детей в садик и школу, родителям приходилось платить взятки — у детей не было гражданства и прописки.

Петь Манижа начала еще в школе, в начале 2000-х ездила на конкурсы в Прибалтику и Болгарию. С 2005 года ее песни начали крутить на таджикистанских радиостанциях.

Тогда же на девушку обратили внимание в России. Продюсеры придумали ей псевдоним Ру.Кола. На «Русском радио» Маниже заявили, что ее настоящее имя «слишком уж мусульманское», рассказала она Forbes.

В 2007 году у Ру.Колы вышел хит «Пренебрегаю», через год появился одноименный альбом. В то время она зарабатывала «очень много, больше, чем сегодня», получая по 10 тысяч евро за выступление. Спустя три года певица достигла «психологического дна» и ушла из проекта.

В 2011 году Манижа по предложению рэпера Ассаи переехала в Санкт-Петербург, где выступала в «вонючих клубах» с «заблеванными микрофонами» и подумывала уйти из музыки.

На последнем «андеграундном» концерте ее пригласили на кастинг нового европейского шоу, напоминающего Cirque du Soleil с вокалистами. Следующие три года она готовилась к этому шоу в Лондоне и Нью-Йорке, но оно так и не вышло. Манижа вернулась в Москву, написав к тому времени около сотни собственных песен.

Новая популярность началась с Instagram, куда Манижа стала выкладывать 15-секундные отрывки и каверы, делая из них видеоколлажи.

В 2016 году она выпустила дебютный альбом Manuscript, в следующем вышел сборник ЯIAM, а в 2019-м — мини-пластинка Womanizha.

В 2020 году Манижа исполнила песню «На путь воина встаю» в русском переводе диснеевского фильма «Мулан». В декабре она стала первым российский послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев.

Манижа остается независимой певицей, без контракта с лейблом. Продюсером артистки выступает ее мать, она же шьет ей костюмы.

Певица занимает активную общественную позицию. Она защищает права мигрантов, является лицом фонда «Подари жизнь», борется с домашним насилием, развенчивает стереотипы о женской красоте и так далее.

В 2017 году Манижа запустила флешмоб «Травма красоты» — выложила в Instagram серию своих снимков без макияжа. В одном из постов она написала: «Я это я, и мне нравится моя кожа, мои складки, мой целлюлит».

Летом 2020 года исполнительница опубликовала пост в поддержку ЛГБТ. После этого от нее отписались несколько тысяч аккаунтов (сейчас у артистки почти 370 тысяч подписчиков).

Песня для Евровидения

Песня «Русская женщина», с которой Манижа поедет на Евровидение, — первая композиция на русском языке, которую услышат на конкурсе за последние 12 лет. До этого на русском, а также на украинском пела Анастасия Приходько в 2009 году. В 2012-м «Бурановские бабушки» исполнили Party for Everybody на английском и удмуртском языках.

Песня Манижи автобиографична и высмеивает стереотипы о женщинах.

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь, — поется в одном куплете.

Также в ней есть небольшие вставки на английском.