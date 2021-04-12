Британский режиссер Гай Ричи рассказал сайту kp.ru, как у него возникла идея фильма «Гнев человеческий», который выйдет в российский прокат 22 апреля.

«Идея родилась лет 10 назад, и все это время она лежала в загашниках моего сознания», — поделился режиссер.

По его словам, в какой-то момент он решил перейти от слов к делу и написал сценарий, после чего созвонился со своим хорошим другом, актером Джейсоном Стэйтемом, который сыграл в нескольких его фильмах. Гай Ричи признался, что во время съемок они прекрасно провели время.

«Все было, как в старые времена. Мы постарели, и хотя мудрости, скорее всего, не прибавилось, с ним все так же весело работать», — добавил собеседник издания.