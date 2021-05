Картина Бэнкси с Лениным-панком ушла с молотка за $960 тысяч

Картину известного уличного художника Бэнкси купили на торгах за 960 тысяч долларов. За эти деньги новый обладатель работы получил изображение Владимира Ленина в образе панка. Об этом сообщил аукционный дом Christie’s.

«Искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство прибывающим в комфорте», — подписал Бэнкси свою работу.

Аукцион проходил в Гонконге. Картина «Ленин на виду» (Lenin in Sight) ушла с молотка за 7,45 миллиона гонконгских долларов (порядка 960 тысяч долларов). На доске Бэнкси изобразил черно-белый портрет Ленина. При этом у революционера можно увидеть на голове ирокез, а в левом ухе — несколько колец. В верхнем левом углу художник решил сделать прицел красного цвета.

Источник фото: www.christies.com

Свою работу Бэнкси выполнил с помощью аэрозольного баллончика с краской. Доска имеет размер 59 на 60 сантиметров. Художник и раньше изображал Ленина. На предыдущей работе революционер предстал на роликовых коньках.

В середине мая картину Бэнкси купили на аукционе почти за 13 миллионов долларов. За работу «Love Is In The Air» («Любовь витает в воздухе») заплатили криптовалютой.