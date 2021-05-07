Владимир Винокур рассказал о «мании величия» и псевдониме Елены Воробей

Народный артист России Владимир Винокур рассказал, как начиналась сценическая карьера пародистки Елены Воробей. Они вместе придумали ей псевдоним.

В начале 1990-х актрису из Петербурга пригласили на прослушивание в Москву, в государственный Театр пародий Владимира Винокура. Однако в труппу ее не взяли — по словам Винокура, она была «типичная солистка, артистка», а ему были нужны те, «которых учить надо».

Тогда же она попросила Винокура помочь ей с псевдонимом.

«Я говорю, ну давай, будешь как воробушек из песни Эдит Пиаф. Она говорит: „Какой же я воробушек? Я Воробей“. И вот мания величия сделала ее воробьем», —сказал Винокур в программе «Привет, Андрей!».

Сама актриса в другом интервью говорила, что образ воробья из песни Эдит Пиаф пришел им на ум одновременно.

«И Винокур так глянул на меня: „Ну, конечно, воробушек! Это настолько в десятку, что даже думать нечего! В общем, Воробей — и все!“» — рассказывала юмористка.

Она отмечала, что в детстве ее часто звали воробышком. А выбранный псевдоним очень подходит ее характеру и отношению к жизни.

Настоящая фамилия Елены Воробей — Лебенбаум. Актриса родилась в 1967 году в Бресте. Она окончила Ленинградский театральный институт. Стала известной благодаря пародиям на Аллу Пугачеву, Ирину Аллегрову, Людмилу Гурченко и многих других певиц и актрис.