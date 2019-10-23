Застрявшего под бетонной плитой щенка спасли в Ноябрьске

Ранее местный житель Дмитрий нашел под подъездной плитой дома собаку, которая находилась в западне уже несколько дней. Мужчина попытался спасти ее самостоятельно. Вызволить животное не удалось, поэтому Дмитрий обратился к волонтерам из группы «Помощь животным Ноябрьска» и попросил их приехать на место.

«К слову, Дмитрий — очень ответственный мужчина, предпринял много попыток самостоятельно достать щенка, сделал 70% всей работы. Приехав на место, мы поняли, что помочь будет очень непросто», — отметили волонтеры на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По информации «МК», На спасение щенка ушло несколько часов. Волонтеры решили пробурить отверстие в жилом доме. В проделанную дыру удалось пролезть девушке Валентине, которая и достала щенка из-под плиты. Он был напуган и пытался укусить спасателей.

«Я почти ничего не сделала, вся моя заслуга в том, что я худая, поэтому мне удалось пролезть в уже подготовленное отверстие. Щенок был очень испуган, жался в углу у противоположной стены, поэтому достать его, не спустившись вниз, не представлялось возможным. Самую сложную работу выполнили мужчины, расчистив доступ вниз», — поделилась Валентина Комарова с «МК Ямал».