Волонтеры спасли примерзшего ко льду кота в Астрахани. Видео
Жительница Астрахани заметила кота, который примерз ко льду на реке. Она забила тревогу и на помощь пришли волонтеры. Они спасли животное при помощи палки с веревочной петлей, благо кот был недалеко от парапета. Видео спасательной операции опубликовали в группе приюта «Верный друг» во «ВКонтакте».
За кадром женщина подбадривает волонтера и кота. С первого раза парню накинуть петлю на животное не получилось.
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«Захватив удавкой, подтащить малыша с первого раза не получилось, от испуга он не хотел двигаться с места. Но в итоге удалось его достать и вытащить. Потом котика обтерли и промассировали лапки, чтобы он согрелся и пришел в себя», — написали администраторы группы приюта.
В самом «Верном друге» места для кота не отказалось, поэтому неравнодушным людям предложили забрать животное к себе домой. Спасенного зверя оставили возле магазина «Михайловский».