Волонтеры спасли примерзшего ко льду кота в Астрахани. Видео

За кадром женщина подбадривает волонтера и кота. С первого раза парню накинуть петлю на животное не получилось.

Магаданские спасатели после пожара откачали двух котов. Видео Подробнее

«Захватив удавкой, подтащить малыша с первого раза не получилось, от испуга он не хотел двигаться с места. Но в итоге удалось его достать и вытащить. Потом котика обтерли и промассировали лапки, чтобы он согрелся и пришел в себя», — написали администраторы группы приюта.

В самом «Верном друге» места для кота не отказалось, поэтому неравнодушным людям предложили забрать животное к себе домой. Спасенного зверя оставили возле магазина «Михайловский».