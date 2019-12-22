Владелец пса-самоеда, порода отличается кристально белой длинной шерстью, выложил в Twitter ролик, на котором его питомец нашел самую большую лужу и решил принять грязевую ванну, пуская при этом пузыри носом.

Видео явно было снято летом, но ролик появился в аккаунте PesikiV соцсети только 22 декабря. В описании авторы шутят, что этот пес не кусается, но «делает больно по-другому». Животное явно наслаждается купанием в грязной жиже и старается максимально погрузиться в воду. После чего смачно облизывается.

Владельцу песеля придется его мыть очень долго, чтобы вернуть шерсти цвет альпийских снегов.

Видео: PesikiV / Twitter