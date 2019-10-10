Толстый енот из Кемерова похудел за 10 дней

Хищник сбрасывает вес по советам диетолога. Ему нужно распрощаться с тремя килограммами. За 10 дней зверек уже сбросил 300 граммов. Все это время енот сидел на натуральном питании. В меню млекопитающего теперь входит сырая индейка, орехи, огурцы и кукуруза. Изменения в фигуре енота уже достаточно заметные, рассказала хозяйка Елена.

Единственное из-за чего расстроена хозяйка — поведение енота во время приема пищи. Девушке приходится мыть вольер по два раза в день.

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За жизнью Темы наблюдают в Instagram более 220 тысяч подписчиков. Они обратили внимание на изменения в фигуре енота.

«Ой, наш пушистый шарик стал меньше. Он так очарователен в этом своем весе, что только из соображений вреда здоровью можно согласиться на диету для этого неотразимого чуда!» — написали его поклонники.

«Даже енот уже похудел, а я все еще нет! Как так?» — поражаются подписчики.