  • Толстый енот из Кемерова похудел за 10 дней

    10 октября 2019, 17:22

    Алена Макаренко

    Домашний пухлый енот Тема из Кемерова сел на диету и сбросил 300 граммов за 10 дней. Видео с поеданием кукурузы мгновенно стало вирусным, написал «Царьград».

    Хищник сбрасывает вес по советам диетолога. Ему нужно распрощаться с тремя килограммами. За 10 дней зверек уже сбросил 300 граммов. Все это время енот сидел на натуральном питании. В меню млекопитающего теперь входит сырая индейка, орехи, огурцы и кукуруза. Изменения в фигуре енота уже достаточно заметные, рассказала хозяйка Елена.

    Единственное из-за чего расстроена хозяйка — поведение енота во время приема пищи. Девушке приходится мыть вольер по два раза в день.

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    За жизнью Темы наблюдают в Instagram более 220 тысяч подписчиков. Они обратили внимание на изменения в фигуре енота.

    «Ой, наш пушистый шарик стал меньше. Он так очарователен в этом своем весе, что только из соображений вреда здоровью можно согласиться на диету для этого неотразимого чуда!» — написали его поклонники.

    «Даже енот уже похудел, а я все еще нет! Как так?» — поражаются подписчики.