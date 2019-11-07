Сову с сотрясением мозга вылечили в Приморье

Длиннохвостую неясыть нашли у дороги Раздольное — Хасан. Птицу сбила машина, поэтому она страдала от сотрясения мозга. Сова была испуганной и растерянной, говорится в сообщении. Пострадавшая вела себя будто оглушенная, не могла подняться в воздух, когда к ней подошли люди.

Пожарные спасли сову из горящего дома в центре Москвы. Видео Подробнее

Те, кто нашел птицу, передали ее сотрудникам национального парка «Земля леопарда» в селе Барабаш. Курс лечения провели ветеринары из стационара зоопарка «Садгород».

Когда неясыть окрепла, ее выпустили на волю в заповедный лес «Земли леопарда».