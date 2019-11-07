Собака спасла малыша от пылесоса и повеселила Сеть

Пес считает пылесос опасной машиной и всегда убегает от него. Но он «взял всю свою волю в кулак», когда пылесос приблизился к коляске с любимым хозяйским сыном. Питомец сразу же начал защищать ребенка.

Необычная дружба гепарда и пса привлекла внимание пользователей. Видео Подробнее

Собака набрасывалась на машину для уборки пыли и впивалась клыками в ее переднее колесо. После этого пылесос удалялся. Но когда он вновь подъезжал к малышу, пес снова накидывался на технику. На кадрах видно, что Стелла несколько раз набрасывалась на домашнего «монстра».

Видеозапись набрала более 50 тысяч лайков.

Многие интернет-пользователи оценили храбрость собаки: «Ахахах, она так прикольно пытается нападать на пылесос!». Они уверены, теперь можно больше не беспокоиться за малыша. Другие же не понимают: если хозяева знают о страхе пса перед пылесосом, зачем «продолжать пихать его ему под нос».