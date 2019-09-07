Слон перепугал жителей белорусской деревни

Слон зашел в деревню Лесково в Брестской области Белоруссии 7 сентября, около 13:00. Однако местным жителям не понравилось такое вторжение. Поэтому женщина из деревни Большие Лепесы позвонила в дежурную службу Кобринского РОВД и рассказала, что по дороге, покрытой гравием, ходит многотонное животное.

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В деревню приехали экипаж ГАИ и участковый инспектор. Там они убедились, что слон, который ходил вдоль дороги, устроил в населенном пункте переполох.

Оказалось, что нарушитель покоя ушел из цирка «Диво». Животных ранее загнали на пастбище рядом с деревней Именин. Там артисты ждали таможенного оформления. Когда слону надоели жевать траву, он сломал изгородь и отправился на самостоятельную прогулку.

Сотрудники милиции помогли вернуть животное в загон.