  • Слон перепугал жителей белорусской деревни

    07 сентября 2019, 19:47

    Алена Макаренко

    Цирковой слон устал ждать таможенного оформления и отправился на прогулку по белорусской глубинке. Но местные жители перепугались и пожаловались на него в полицию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.
    Слон перепугал жителей белорусской деревни

    Слон зашел в деревню Лесково в Брестской области Белоруссии 7 сентября, около 13:00. Однако местным жителям не понравилось такое вторжение. Поэтому женщина из деревни Большие Лепесы позвонила в дежурную службу Кобринского РОВД и рассказала, что по дороге, покрытой гравием, ходит многотонное животное.

    Лошадей и дрон отправили искать сбежавшую зебру в Харькове

    Подробнее

    В деревню приехали экипаж ГАИ и участковый инспектор. Там они убедились, что слон, который ходил вдоль дороги, устроил в населенном пункте переполох.

    Оказалось, что нарушитель покоя ушел из цирка «Диво». Животных ранее загнали на пастбище рядом с деревней Именин. Там артисты ждали таможенного оформления. Когда слону надоели жевать траву, он сломал изгородь и отправился на самостоятельную прогулку.

    Сотрудники милиции помогли вернуть животное в загон.