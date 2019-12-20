Шимпанзе научились создавать музыку на деревьях

Исследователи изучили деревья в одном из заповедников Африки. Выяснилось, что обезьяны любят кидать камни в ребристый бомбакс. Он издает звук ниже, при этом мелодия слышна дольше.

Ученые провели эксперимент: кидали в деревья камни и после этого записывали звуки. Самыми мелодичными оказались деревья с досковидными корнями — едва плоскими корнями, расположенными высоко над почвой.

По мнению ученых, шимпанзе бросают камни в деревья ради получения звука. Зачем — пока точно не определено, отметила «Газета.ru». Эти действия могут быть средством коммуникации или способом создания лесной рок-музыки.