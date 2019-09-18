  • Самый счастливый еж заставил Instagram улыбаться

    18 сентября 2019, 11:50

    Алена Макаренко

    Улыбающийся еж-путешественник по кличке Херби прославился в Instagram. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

    Ежик стал звездой соцсети благодаря жизнерадостной морде. За его путешествиями следят более полутора миллиона подписчиков.

    Фотографии с колючим питомцем выкладывает в Instagram его хозяйка Талита Гирнус из Висбадена (Германия). До этого тот же аккаунт с ником @mr.pokee принадлежал пожилому ежу по кличке Мистер Поки. Снимки с ним женщина публиковала с 2015 года. Именно в то время она решила постоянно фотографировать Поки, так как он «делал ее счастливой». Однако в начале 2019-года еж умер.

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    Тогда Гирнус купила нового питомца и теперь ездит с ним по разным странам. В путешествиях она снимает его, а кадры выкладывает в соцсеть. Однако ник аккаунта немка так и не сменила. По ее словам, эта страничка в Instagram уже нечто большее, чем история одного ежа. Гирнус советует подписчикам: «Будьте счастливы и улыбайтесь».