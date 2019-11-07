  • Самец гориллы научился пользоваться Tinder

    07 ноября 2019, 18:43

    Алена Макаренко

    Обезьяна освоила основы приложения для знакомств Tinder. Видеролик появился в Сети, сообщил «Ридус».
    Самец гориллы научился пользоваться Tinder

    На кадрах видно, что мужчина держит в руках телефон. Рядом с ним сидит горилла и дает указания.

    Зашел сюда ради шутки. Что еще не стоит писать в Tinder

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    Мужчина решил научить самца гориллы основам Tinder. Он показывает животному фотографии, однако обезьяна взмахивает рукой. Так она просит показать следующий снимок, чтобы увидеть другую гориллу — более симпатичную.

    «Нет, следующую, пожалуйста», — говорится в подписи к видео.

    Чем не настоящий свайп?