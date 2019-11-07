Самец гориллы научился пользоваться Tinder
Обезьяна освоила основы приложения для знакомств Tinder. Видеролик появился в Сети, сообщил «Ридус».
На кадрах видно, что мужчина держит в руках телефон. Рядом с ним сидит горилла и дает указания.
Зашел сюда ради шутки. Что еще не стоит писать в TinderПодробнее
Мужчина решил научить самца гориллы основам Tinder. Он показывает животному фотографии, однако обезьяна взмахивает рукой. Так она просит показать следующий снимок, чтобы увидеть другую гориллу — более симпатичную.
«Нет, следующую, пожалуйста», — говорится в подписи к видео.
Чем не настоящий свайп?