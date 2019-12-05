Реакция котят на падение мамы-кошки рассмешила интернет

Мать восьмерых котят устала от забот и решила отдохнуть в одиночестве. Поэтому кошка попыталась запрыгнуть на подоконник. Однако побег не удался: она свалилась на пол.

Котята сильно перепугались. Они в считанные секунды разбежались кто куда — кто под кровать, кто протиснулся под комод.

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В Сети подписчики смеются над роликом. Видео собрало более 100 тысяч лайков в Twitter. Интернет-пользователи пишут: «Ахааха, я смеялась слишком долго», «Как перестать пересматривать это видео?».

При этом многие посочувствовали кошке. Они написали, что все матери «поймут ее попытки свалить от котят». По их мнению, этот прыжок — не случайность, кошка якобы все подстроила, чтобы побыть в одиночестве.