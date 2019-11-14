Пушистый рецидивист попал в «одиночку» за освобождение подельников

Сотрудники техасского приюта «Друзья на всю жизнь» были вынуждены отселить кота Квилти в отдельное помещение после того, как он организовал несколько побегов другим кошкам заведения.

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Как сообщили волонтеры агентству Fox11, у Квилти обнаружился недюжинный талант к взлому замков и открытию дверей. По ночам хвостатый поборник справедливости выбирался на свободу сам и выпускал других животных.

Умные коты не покидали приюта, где им тепло, светло и сытно. Зато они отрывались как могли в приемной заведения.

«Один из котов помочился на коврик компьютерной мыши, другой нагадил в ящик для пожертвований. Они сбросили почти все со стола», — пожаловался один из волонтеров.

Сотрудники приюта проверили камеры наблюдения и с удивлением обнаружили, что зачинщиком безобразия был Квилти, открывший комнаты с животными. Не смогла сдержать кота-рецидивиста замена ручек на дверях и устройство для блокировки дверей. Безобразника посадили под замок и опубликовали фотографию несчастного кота в Facebook.

Пользователи сети запустили флэшмоб FreeQuilty (Свободу Квилти).

«Если кто-то ищет умную кошку, которая ладит с собаками, но не ладит с закрытыми дверями, у нас есть кое-кто, с кем нужно встретиться», — дал объявление приют.

В приют начали звонить люди, которые хотели приютить сидельца, и новый хозяин был найден. Как долго он сможет удерживать Квилти на одном месте, неизвестно.