Эти зверьки впервые в истории появились в московском зоосаду. Две пятилетние самки прибыли из Германии. Переговоры по их переезду велись больше года.

«Мы очень рады, что золотистые тамарины пополнили коллекцию нашего зоопарка. Переговоры о получении этих красивейших приматов велись более года. Двух самок нам передали коллеги из Мюнстера по рекомендации координатора Европейской программы по данному виду. В перспективе мы надеемся привезти самца, чтобы сформировать с одной из самок пару и получить потомство», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Перед тем, как поселиться в новом вольере, тамарины прошли месячный карантин.

Полное название этих симпатяг — «Золотистый львиный тамарин». Прозвали их так за львиную гриву и ярко золотистую шерсть. Численность этих обезьянок во всем мире не превышает тысячи особей.