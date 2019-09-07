Пьяные еноты разгулялись по Оттаве

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы в последнее время часто видят «пьяных» енотов. Об одном из таких случаев рассказала канадка Эмили Роджерс, которая нашла зверька на заднем дворе своего дома.

«Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так», — отметила женщина.

Спустя несколько часов она позвонила в Службу защиты животных, специалисты забрали зверька на обследование.

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Вскоре выяснилось, что и другие жители Ститсвиля видели енотов в подобном состоянии.

Профессор биологии в Карлтонском университете Майкл Ранц предположил, почему еноты разгуливают по Оттаве в таком виде. По его мнению, хищники наелись забродивших фруктов, которые упали с деревьев. Сок вызывал у животных состояние опьянения. Как считает эксперт, енотов нужно просто оставить в покое, дать им выспаться.