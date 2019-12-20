Пес с набережной Ялты нашел новый дом. Он ждал хозяина-моряка более 10 лет

Легенда Ялты гласит: хозяин Мухтара погиб в море, но пес годами ждал его по вечерам на берегу. Собака давно превратилась в символ городской набережной. Но теперь ее хозяин — трубач с местной набережной Виктор Малиновский.

Музыкант знает пса около 10 лет, собака любит «подпевать» ему.

«Он добрый, умный, но очень свободолюбивый, с характером», — охарактеризовал Мухтара Малиновский.

Интернет-пользователи предложили скинуться на еду и будку для собаки.

Мухтар никогда не нападает на людей. В то же время его называют независимым и свободолюбивым псом, поэтому его лучше не трогать. Бывали случаи, когда он кусал прохожих. Из-за нападений четвероногого недавно отправили в приют для животных «Ковчег». Там он содержится на карантине 10 дней, ему сделали вакцину от бешенства, написал «Царьград». После этого собак оставляют в зоозащитной организации. Однако ситуация с Мухтаром вызвала широкий резонанс, по этой причине его выпустят обратно на улицу. Тем не менее руководитель приюта не обещает, что пес больше никогда никого не покусает.