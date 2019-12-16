Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал, насколько большой стресс испытывает собака от фейерверков. Если вы взяли своего четвероногого друга на улицу, пес может с испуга убежать или, если он на поводке, покусать вас при попытке его успокоить. Дело в том, что взрывы фейерверков и петард дают сильнейшую нагрузку на барабанные перепонки собак и вызывают острую боль. По словам Карапетьянца, такие «громкие» праздники могут довести домашних животных до сердечного приступа.

«Люди любят развлекаться с петардами и салютами, любят брать своих собак на эти развлекушки. Для собак это страшнейший стресс. Собака не только слышит громкий звук, она испытывает боль, потому что идет серьезнейшая нагрузка на барабанные перепонки. Из-за этого собака теряется, пугается и приходит в состояние стресса. А любой стресс у собаки может вызвать приступ с не совсем хорошими последствиями для сердечной деятельности», — рассказал кинолог.

Хуже всего фейерверки переносят мелкие декоративные породы. Крупные собаки — более устойчивы, так как по генетике ближе к волкам. Но, несмотря на это, специалист заметил, что даже охотничьи породы, которые должны спокойно реагировать, в том числе, на выстрелы, нужно долго и терпеливо приучать к громким звукам.

«Выезжать с неподготовленной собакой на охоту нельзя… Собаку можно отучить бояться громких звуков, если с ней методично работать с небольшого возраста. Надо совмещать громкие звуки на дальнем расстоянии с поглаживаниями, с лакомствами и хорошим отношением к собаке», — заключил специалист.