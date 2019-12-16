  • Новогодние праздники смертельно опасны для собак — кинолог

    16 декабря 2019, 12:04

    Александр Кушак

    Для собак новогодние праздники могут быть смертельно опасны. Животные испытывают сильнейший стресс от безобидных, по мнению человека, развлечений, сообщило радио Sputnik.

    Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал, насколько большой стресс испытывает собака от фейерверков. Если вы взяли своего четвероногого друга на улицу, пес может с испуга убежать или, если он на поводке, покусать вас при попытке его успокоить. Дело в том, что взрывы фейерверков и петард дают сильнейшую нагрузку на барабанные перепонки собак и вызывают острую боль. По словам Карапетьянца, такие «громкие» праздники могут довести домашних животных до сердечного приступа.

    «Люди любят развлекаться с петардами и салютами, любят брать своих собак на эти развлекушки. Для собак это страшнейший стресс. Собака не только слышит громкий звук, она испытывает боль, потому что идет серьезнейшая нагрузка на барабанные перепонки. Из-за этого собака теряется, пугается и приходит в состояние стресса. А любой стресс у собаки может вызвать приступ с не совсем хорошими последствиями для сердечной деятельности», — рассказал кинолог.

    Хуже всего фейерверки переносят мелкие декоративные породы. Крупные собаки — более устойчивы, так как по генетике ближе к волкам. Но, несмотря на это, специалист заметил, что даже охотничьи породы, которые должны спокойно реагировать, в том числе, на выстрелы, нужно долго и терпеливо приучать к громким звукам.

    «Выезжать с неподготовленной собакой на охоту нельзя… Собаку можно отучить бояться громких звуков, если с ней методично работать с небольшого возраста. Надо совмещать громкие звуки на дальнем расстоянии с поглаживаниями, с лакомствами и хорошим отношением к собаке», — заключил специалист.