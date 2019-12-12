«Но я же лучше школы». Щенок не отпустил хозяина учиться

Очаровательный щенок золотистого ретривера попытался помешать хозяину пойти в школу, он отчаянно обнимал ногу обеими лапами, мешая идти. Видео выложило издание USA Today в Twitter.

В комментарии к ролику сказано, что пес по имени Хаксли из США необычным способом «провожает» своего маленького хозяина в учебное заведение. Он мешает ему идти «обнимая за ногу».

Однако не все пользователи согласились с изданием. Некоторые отмечали, что редактор USA Today явно никогда не был владельцем кобеля. Другие отметили, что Хаксли просто нуждается в дрессировке и ведет себя, как плохой пес.

«На самом деле у меня был миниатюрный колли, который делал это каждый раз, когда я выходила из дома. Он испортил много колготок», — рассказала свою историю Linda.

Но в большинстве, конечно, пользователей умилил маленький золотой ретривер и его хозяин.

Видео: USA Today