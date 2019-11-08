  • Моряки научили белуху играть с мячом

    08 ноября 2019, 20:37

    Алена Макаренко

    Команда исследовательского судна Gemini Craft из Южной Африки научила белуху играть с мячом. Видео выложили на Facebook, сообщил «Царьград».

    Судно с моряками вышло из Южной Африки в исследовательскую экспедицию. В пути, рядом с Южным полюсом, экипаж встретил белуху. Моряки не только сдружились с млекопитающим, но и научили его заниматься спортом.

    Белуха плавала вдоль борта судна. В это же время один из моряков бросал ей мячик для регби, а морское животное отдавало ответный пас. Несколько раз она теряла мячик и вновь подбирала его по дороге.

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    Автор видеоролика уверен, что таким образом их новый друг радуется победе футболистов сборной ЮАР — «Спрингбокс».

    «Белуха празднует победу „антилоп“ где-то недалеко от Южного полюса!» — написал Алон Коуэн.

    В соцсетях отметили, что белуха научилась приносить мяч, словно собака.

    Минутное видео посмотрели более 1,5 миллиона человек.