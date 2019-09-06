Медвежонок уснул на раковине в американском отеле
Сонный медвежонок забрался в одну из гостиниц в штате Монтана в США и решил вздремнуть прямо на раковине в туалете. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Mirror.
Дикое животное разлеглось в раковине женского туалета и уснуло. Незваного гостя обнаружили постояльцы гостиницы. Медвежонок отказался уходить из дамской комнаты самостоятельно, поэтому в отель вызвали сотрудников службы дикой природы.
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Специалисты сделали мишке укол и, после того, как тот уснул, вынесли его на улицу. Далее зверя отвезли в другой район штата Монтана и там выпустили на природу.
Как медвежонок пробрался в гостиницу, точно не известно. Предположительно, он пролез в окно, которое туристы оставили открытым перед уходом из номера.