  • «Лосепровод» построят на трассе Москва — Санкт-Петербург

    19 сентября 2019, 10:32

    Алена Макаренко

    На новых трассах могут появиться «лосепроводы» — специальные мосты или тоннели для диких животных, с помощью которых они смогут идти по привычным маршрутам, не сталкиваясь с машинами. С соответствующим обращением на имя главы Федерального дорожного агентства Андрея Костюка ознакомился сайт News.ru.
    «Лосепровод» построят на трассе Москва — Санкт-Петербург

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    Первый «лосепровод» может появиться на трассе Москва — Санкт-Петербург.

    Эта новая автомагистраль между двумя столицами уникальна для страны. Сотни километров дороги покрыты ровным асфальтом, там же сделано качественное освещение и возведена современная инфраструктура. Тем не менее очередное строительство негативно воздействует на природу и окружающую среду.

    «Там, где еще несколько лет назад был вековой лес и жили звери, сегодня мчатся машины — нарушается сложившаяся экосистема местности», — говорится в обращении.

    Именно поэтому нужны «лосепроводы», чтобы дикие животные и автомобили не попадали в ДТП.

    Проект предложили разработать Федеральному дорожному агентству.

    Костюк напомнил, что в Северной Европе «лосепроводы» уже давно помогают минимизировать воздействие дорожного строительства на лесных жителей и исчезающую фауну.