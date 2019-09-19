Россияне предпочли велосипед автомобилю Подробнее

Первый «лосепровод» может появиться на трассе Москва — Санкт-Петербург.

Эта новая автомагистраль между двумя столицами уникальна для страны. Сотни километров дороги покрыты ровным асфальтом, там же сделано качественное освещение и возведена современная инфраструктура. Тем не менее очередное строительство негативно воздействует на природу и окружающую среду.

«Там, где еще несколько лет назад был вековой лес и жили звери, сегодня мчатся машины — нарушается сложившаяся экосистема местности», — говорится в обращении.

Именно поэтому нужны «лосепроводы», чтобы дикие животные и автомобили не попадали в ДТП.

Проект предложили разработать Федеральному дорожному агентству.

Костюк напомнил, что в Северной Европе «лосепроводы» уже давно помогают минимизировать воздействие дорожного строительства на лесных жителей и исчезающую фауну.