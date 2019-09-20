Леопард Катюша родила двух детенышей в Приморье

Мяукающий гепард стал звездой Сети. Он и правда очень милый Подробнее

Леопарда зарегистрировали фотоловушки. Однако Катюша тщательно скрывала своих котят, поэтому в объективы они попали, когда им было уже больше года.

Катюше покровительствуют воспитанницы московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ», которые занимаются благотворительностью и проводят природоохранные акции. Именно они дали самке леопарда такое имя.

После активного участия в мероприятиях Года экологии ученицам поручили внести вклад в дело сохранения редкой кошки в 2017 году. Учащиеся занимались экопросвещением в Москве, готовили выставки на тему экологии и присоединились к сменам юных экологов в МДЦ «Артек». Титул Хранителя им присвоили в качестве благодарности от АНО «Дальневосточные леопарды».

Дальневосточный леопард считается самой редкой кошкой планеты. Сейчас на территории нацпарка живут более 90 взрослых пятнистых особей и свыше 20 котят.