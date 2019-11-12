  • КОТОстрофа произошла с хозяйкой машины из США. Видео

    12 ноября 2019, 03:00

    Анастасия Кукова

    Большая любительница собак из США Джессика Райс содержит лабрадора и немецкую овчарку. Тем больше она удивилась, когда ее машину оккупировала целая стая котов.
    КОТОстрофа произошла с хозяйкой машины из США. Видео

    Судя по всему, девушка накануне вечером забыла закрыть окно автомобиля. Утром она обнаружила внутри пять или шесть котов, которые с комфортом расположились внутри машины. Завидев хозяйку «ночлежки» на колесах, они заметались по салону, переворачивая все вверх дном.

    КОТОстрофа произошла с хозяйкой машины из США. Видео | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

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    Перепуганные животные не сразу смогли сообразить, где же выход несмотря на то, что Джессика предусмотрительно отошла в сторону и пути отступления дальновидно не загораживала.

    Пользователям очень понравилось видео, опубликованное во многих соцсетях. Но они предположили, что коты наверняка пометили салон машины и его теперь уже не отмыть.