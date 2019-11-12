КОТОстрофа произошла с хозяйкой машины из США. Видео

Большая любительница собак из США Джессика Райс содержит лабрадора и немецкую овчарку. Тем больше она удивилась, когда ее машину оккупировала целая стая котов.

Судя по всему, девушка накануне вечером забыла закрыть окно автомобиля. Утром она обнаружила внутри пять или шесть котов, которые с комфортом расположились внутри машины. Завидев хозяйку «ночлежки» на колесах, они заметались по салону, переворачивая все вверх дном.

Источник фото: Instagram

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Перепуганные животные не сразу смогли сообразить, где же выход несмотря на то, что Джессика предусмотрительно отошла в сторону и пути отступления дальновидно не загораживала.

Пользователям очень понравилось видео, опубликованное во многих соцсетях. Но они предположили, что коты наверняка пометили салон машины и его теперь уже не отмыть.