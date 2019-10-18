Котенок снова научился бегать после расстрела

Шахторин дал питомцу кличку Патрон — отсылка к печальному прошлому четвероногого. Питомец пока еще подволакивает одну лапу, но уже самостоятельно ходит в туалет и прыгает.

«По восстановлению всей чувствительности сказать сложно, но на данный момент с каждым разом движения лапы улучшаются. Сроки полного восстановления никто не скажет», — рассказал Шахторин.

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В ближайшем будущем котенок попадет в семью, в которой уже живут несколько животных из приюта. За здоровьем Патрона будут следить врачи клиники, где его оперировали.

В конце сентября живодеры несколько раз выстрелили из пневматического оружия в пятимесячного котенка. Зоозащитники смогли спасти жизнь пострадавшего животного. Патрону сделали операцию на позвоночнике, во время которой из тела животного достали девять металлических пулек. Теперь он постепенно восстанавливается, отметил «Царьград».