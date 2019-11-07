Кот спас ребенка от падения с лестницы

Малыш сидел в комнате и играл без присмотра взрослых. Внезапно он пополз на четвереньках к лестнице, которая ведет вниз. Малыш уже добрался до ее края, это видно на камерах видеонаблюдения. В тот же момент со своего места сорвался домашний кот, который все это время лежал на диване и наблюдал за ребенком. Питомец быстро подбежал к мальчику и «оттащил» малыша от края лестницы.

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На кадрах видно, что кот подбежал быстро, при этом он был аккуратен. Ребенок не испугался и отполз от края на безопасное расстояние. После этого питомец сел на карнизе, а мальчик позвал своего спасителя поиграть.