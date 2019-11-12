Кот Картошка с глазами-блюдцами очаровал Сеть. Фото

В соцсетях появилась новая звезда. Ею стал кот по кличке Картошка. Популярность пришла к нему из-за необычайно больших и выразительных глаз.

Как написало издание The Metro, хозяйкой Картошки является Эшли Норлиен. Однако кот не сразу стал жить в домашних условиях. До 2017 года он находился в приюте для животных. Но как только Эшли его увидела, сразу же решила забрать Картошку к себе.

«Как только я забрала кота, то стала загружать фотографии в интернет. Люди сразу заметили его глаза», — заявила американка.

Сейчас на профиль Картошки в Instagram подписаны почти 34 тысячи человек. Пользователи не перестают удивляться необычным глазам кота и спрашивают Норлиен о причинах такой внешности. Однако девушка не знает ответа на вопрос. Она предполагает, что у домашнего любимца мог пройти генетический сбой, оказавшийся очень удачным.

«Я действительно не знаю, генетика это или нет, но, несомненно, это запоминающийся образ», — уверена хозяйка.

Подписчики оставляют под фото Картошки сотни восторженных комментариев.

«Такой невообразимо милый», «эти глаза… имя тоже отличное», «ты такой красавчик, Картошка», «я хочу обнять и потискать его».