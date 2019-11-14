Корги-полицейский в Нижнем Новогороде похвастался новой формой

Корги служит в транспортной полиции Нижнего Новгорода.

«Привет, друзья! Доброго вам утра! Посмотрите, у меня новая форма! Как вам моя экипировка?» — говорится в посте в соцсети.

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Подписчики поздравили корги с новой формой. По их мнению, теперь четвероногий полицейский стал нарядным: «Так мило смотрится». Некоторым интернет-пользователям пес напомнил собак из кинокартин Голливуда.

Корги прошел аттестацию по службе в 2013 году, когда ему было два года. Собака помогает правоохранителям находить наркотические вещества. Четвероногого можно найти в соцсети по запросу «Рыжий полицейский».