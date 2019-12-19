Конькобежец спас олениху с детенышами. Видео

Олениха и двое ее детенышей попали в западню посреди замерзшего озера Вудс на севере провинции Онтарио. Их увидел конькобежец. Петерсон взял из дома веревку и самостоятельно провел спасательную спецоперацию.

Сначала конькобежец подошел к оленихе, обмотал вокруг ее шеи веревку и вытащил животное на берег. После этого таким же образом он спас детенышей. Он катил их по льду до самого берега. Звери пытались лягать Петерсона, но он не пострадал.

Оказавшись на земле, животные убежали в лес, написал сайт «Дни.ру».