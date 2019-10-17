  • Когтеточку кота-предсказателя из Эрмитажа продадут на аукционе

    17 октября 2019, 14:32

    Андрей Иванов

    Глухой кот Ахилл из Эрмитажа, который предсказывал исход матчей ЧМ-2018, поможет своим собратьям. Его когтеточку продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят на подготовку бездомных кошек к передаче хозяевам.
    Когтеточку кота-предсказателя из Эрмитажа продадут на аукционе

    Как сообщил сайт «Фонтанка.ру» со ссылкой на организаторов выставки «Мир кошек», в рамках которой пройдут торги, начальная цена когтеточки — 19,6 тысячи рублей. Именно такую сумму необходимо потратить на подготовку кота или кошки для передачи людям.

    «Она (сумма подготовки — прим. ред.) складывается из затрат на обследования, вакцинацию, кастрацию и обработку от паразитов. Если учесть, что сейчас на площадке ожидают своих хозяев более 40 хвостатых, общая сумма расходов на их подготовку составляет около 800 тысяч рублей», — приводит сайт слова собеседника.

    Аукцион пройдет в зоне первого в Европе котокафе «Республика кошек» в рамках выставки «Мир кошек». Кот Ахилл точно предсказал победителей матчей ЧМ-2018 Россия — Египет, Россия — Саудовская Аравия, Иран — Марокко, а также Бразилия — Коста-Рика.