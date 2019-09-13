Китай превратил клонирование домашних питомцев в бизнес

Китаец рассказал, как компания по клонированию животных обманула его Подробнее

Бизнесмен Хуан Ю. сделал первого китайского кота-клона. Услуга обошлась хозяину в 35 тысяч долларов. Мужчина похоронил Чеснока в саду, но спустя несколько часов откопал его и положил тело в холодильник. Затем специалисты из компании Sinogene извлекли его ДНК и клонировали. Правда, кот-близнец получился не точной копией: на подбородке не хватало черного пятнышка. Для проведения этой процедуры потребовалось 40 эмбрионов и четыре кошки — суррогатные матери. Три из четырех беременностей окончились неудачно.

Исходный кот. Клонируя домашних животных, мы можем уничтожить их Подробнее

Сайт лаборатории утверждает, что помимо котов она может «воскрешать» умерших собак и лошадей.

Китайцы держат у себя 44 и 55 миллионов кошек и собак соответственно. С каждым годом местные жители тратят на своих любимцев все большие суммы, а сами животные представляют для них всю большую ценность. По этой причине в КНР высокий спрос на клонирование питомцев. Компания успешно клонировала более 40 собак. Помимо этого свыше 100 клиентов заплатили сотрудникам за хранение ДНК своих домашних любимцев - клетки пригодятся после смерти животных.

«Мы верим в неразрывность связи между питомцем и его хозяином. Мы верим в надежду и верность, и наша работа позитивно влияет на общество», — говорится на сайте Sinogene.

В Китае эта сфера слабо регулируется законом, в отличие от Запада.