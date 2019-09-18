  • Юноша из Новосибирска спас щенков из подвала разрушенного дома

    18 сентября 2019, 20:35

    Алена Макаренко

    19-летний диггер из Новосибирска Евгений Кочкин спас пять щенков из подвала полуразрушенного дома. Об этом сообщил Lifе.
    Юноша из Новосибирска спас щенков из подвала разрушенного дома

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    С юным диггером связался зоозащитник и попросил достать щенков из-под завалов большого деревянного дома. В здании был один этаж и подвал, куда и упали детеныши. Кочкин согласился и отправился к руинам здания один. В руках он держал камеру телефона и пилу. Вскоре после начала операции молодой человек увидел в полу отверстие и спустился, а после с помощью инструмента прокладывал себе путь.

    «Сложность была в том, что все может обвалиться. И в том, что могла прийти мамка щенков. Она могла меня загрызть», — рассказал Кочкин.

    Юноша спас пять щенят — четырех мальчиков и девочку, и передал их зоозащитникам. Теперь те пытаются найти для собак хозяев.

    Евгений Кочкин работает в администрации Первомайского района, а в свободное время лазает по заброшенным домам и спасает животных. В соцсетях он постоянно публикует отчеты и ищет хозяев для четвероногих.