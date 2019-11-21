Индейка преследовала почтальона из США целый месяц

Почтальон Джефф Бирн развозит письма, газеты и посылки на машине по Уокешо. Впервые за долгие годы его начала преследовать индейка.

«В течение последнего месяца она каждый день атакует фургон. Птица очень последовательна», — рассказал он.

Когда птица увидит автомобиль почтальона, сразу же выбегает на дорогу и атакует транспортное средство. Почтальон не понимает, чем индейке не нравится фургон.

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В департаменте природных ресурсов штата попытались объяснить нелюбовь птицы к разносчику писем. Предположительно, фургон почтальона преследует индюк-самец, у которого наблюдается брачный период. В этот отрезок времени птицы становятся агрессивными и пытаются защитить свою территорию. По этой причине сотрудники ведомства порекомендовали почтальону включать клаксон, когда он увидит птицу. Этот звук должен отпугнуть индейку.