«Двуликий» котенок родился в Таиланде

Котенок появился в доме 52-летней женщины. Она рассказала, что принимала роды у своей персидской кошки, но в какой-то момент поняла, что что-то идет не так.

Она отправилась с питомцем в ветклинику, где врачи сделали кошке кесарево сечение. Сначала у новорожденного «двуликого» котенка были проблемы с дыханием. Врачам пришлось сделать ему стимуляцию легких, после чего малыш мог дышать самостоятельно, сообщил сайт телеканала «ЦарьГрад».

По словам врачей, такая мутация — большая редкость. Хозяйка необычного котенка рассказала, что дала необычному котенку двойное имя.

«Я назвала его левую мордочку Золото, а правую — Серебро. Я буду хорошо заботиться о нем, чтобы он пожил подольше. Никогда не видела такой чудесной кошки», — рассказала хозяйка котенка. Пока малыша приходится кормить из шприца, так как он не может сосать материнское молоко самостоятельно.