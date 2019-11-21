  • Дикобраз сбежал на заснеженную улицу из зоопарка в Иркутске

    21 ноября 2019, 11:59

    Ольга Ситникова

    Дикобраз сбежал из передвижного зоопарка в Иркутске. Утром его нашли на заснеженной улице в областном центре, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Сбежавшее животное жители Иркутска нашли ранним утром недалеко от торгового центра у Академического моста через Ангару. Очевидцам удалось снять дикобраза на видео и опубликовать в группе «Инцидент | Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».

    «Ребята, у нас тут дикобраз гуляет по дороге», — сказал мужчина на видео.

    Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Однако к этому моменты работники зоопарка уже поймали дикобраза в клетку.