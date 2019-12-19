Чипирование животных могут сделать бесплатным и добровольным

Минсельхоз слишком затянул разработку документа, отметил глава Комитета по экологии Владимира Бурматов. Сейчас законопроект рассматривают в Правительстве. Со стороны профильного комитета все требования к законопроекту уже сформированы.

Если документ одобрят в Госдуме, чипирование животных сделают добровольным. Хозяева будут самостоятельно решать, стоит ли делать своему питомцу тату, клеймо, бирку или же ставить чип.

Депутаты также просят сделать эту процедуру бесплатной и распространить ее на питомники и бездомных четвероногих, отметило ИА Nation News. Кроме того, «маразм в виде маркировки аквариумных рыбок» вычеркнут из законопроекта, добавил Бурматов.

Ранее Министерство сельского хозяйства предлагало внести в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных с помощью чипов или татуировок со штрихкодом. Изначально эти меры нужны были для выявления источников и вспышек заболеваний скота. После чиновники предложили распространить эту практику и на домашних питомцев.