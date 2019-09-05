Бродячая собака спасла мужчину с сердечным приступом от смерти

Бродячая собака спасла жизнь нищему, который упал на дороге с сердечным приступом. Прохожие думали, что мужчина пьян, и перешагивали через него. Животное же бросилось навстречу автомобильному потоку.

Как сообщил «Царьград», в Гуапилесе, Коста-Рика, собака по кличке Чикита спасла бедняка. Она выбежала навстречу машинам на одной из самых загруженных автострад. Собака пыталась привлечь внимание водителей, но те объезжали ее. Вскоре один автолюбитель остановился и пошел за дворняжкой.

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Водитель увидел лежащего на обочине пожилого мужчину. Он выглядел неопрятно, поэтому большинство прохожих принимали его за алкоголика и перешагивали через него. Автомобилист вызвал скорую помощь. На место приехали медики и выяснили, что у пострадавшего произошел сердечный приступ.

Пациента положили в салон скорой помощи. Туда же запрыгнула бродячая собака, которая облизывала пациента. Врачи не стали ее выгонять.

Спустя время мужчина пришел в себя и назвал свое имя — дон Хорхе. Оказалось, что он живет вместе с собакой Чикитой в ржавом фургоне на окраине города. Вместе они отправились в тот день погулять, но от острой боли в сердце местный житель внезапно потерял сознание.

История дона Хорхе и Чикиты произошла еще в 2017 году. Однако СМИ обратили на нее внимание только сейчас. Уже два года сайты, посвященные преданности домашних животных, распространяют это сообщение.