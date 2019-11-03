Британка лишилась части руки из-за царапины кота

Женщина работала в своем саду в британском Бристоле. Тогда питомец поцарапал кисть ее руки. Ранка была незначительной, но в нее попала бактериальная инфекция.

Вскоре царапина резко покраснела, а англичанка почувствовала себя плохо. У пенсионерки кружилась голова, пропал аппетит, болели мышцы. А через несколько дней рука постепенно начала чернеть. Хозяйка Чана вызвала врачей, и ее отвезли в больницу. Медики диагностировали сепсис, септический шок, отказ внутренних органов, пневмонию и некротический фасциит. Из-за этого пострадавшую погрузили в искусственную кому на пять дней и отрезали часть поврежденной поверхности руки.

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В больнице британка пролежала более двух месяцев. Когда она вернулась домой, отдала кота одной из своих дочерей. Пенсионерка не простила питомцу его поступок, поэтому больше не может его видеть.

Хэйр купила кота за 400 фунтов (около 33 тысяч рублей), когда ему было 10 месяцев. Чан никогда не проявлял доброту и набрасывался на хозяйку при любом удобном случае. Чем старше он становился, тем больше от него исходило агрессии.