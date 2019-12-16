  • Бойцовый пес, напавший на челябинца, защищал хозяйку

    16 декабря 2019, 12:56

    Александр Кушак

    Пес бойцовой породы, который в минувшие выходные едва не растерзал мужчину, на самом деле защищал свою хозяйку. Об этом рассказал знакомый семьи, сообщил портал 74.RU.

    По словам источника, пес повел себя агрессивно, когда бывший гражданский муж женщины начал выяснять с ней отношения. Экс-супруг в этот момент был сильно пьян.

    «Мужчина ударил ее, и тогда собака бросилась на защиту хозяйки. Сейчас он лечится дома, госпитализации не потребовалось», — рассказал знакомый хозяйки собаки.

    Также мужчина рассказал, что, несмотря на бойцовую породу, за шесть лет, которые пес живет в этом доме, он никогда не нападал на человека. Более того, он зарекомендовал себя как настоящего защитника. Например, он спас подростка, которого избивали поблизости. А однажды отбил бездомных котят от стаи бродячих собак. «Один из этих котят сейчас живет с ними», — добавил он.

    Нападение на бывшего сожителя женщины произошло в ночь на субботу, сообщило ИА URA.RU. Пес набросился на мужчину и едва его не загрыз. По сообщению очевидцев, жертва, пытаясь спастись, выползла в подъезд. Бывшая жена и соседи с трудом смогли отогнать разъяренную собаку. Экс-супруг потерял много крови и был доставлен в больницу. Полиция проводит проверку по данному факту. Известно, что женщина занимается разведением собак.