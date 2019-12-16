Бойцовый пес, напавший на челябинца, защищал хозяйку

По словам источника, пес повел себя агрессивно, когда бывший гражданский муж женщины начал выяснять с ней отношения. Экс-супруг в этот момент был сильно пьян.

«Мужчина ударил ее, и тогда собака бросилась на защиту хозяйки. Сейчас он лечится дома, госпитализации не потребовалось», — рассказал знакомый хозяйки собаки.

Также мужчина рассказал, что, несмотря на бойцовую породу, за шесть лет, которые пес живет в этом доме, он никогда не нападал на человека. Более того, он зарекомендовал себя как настоящего защитника. Например, он спас подростка, которого избивали поблизости. А однажды отбил бездомных котят от стаи бродячих собак. «Один из этих котят сейчас живет с ними», — добавил он.

Нападение на бывшего сожителя женщины произошло в ночь на субботу, сообщило ИА URA.RU. Пес набросился на мужчину и едва его не загрыз. По сообщению очевидцев, жертва, пытаясь спастись, выползла в подъезд. Бывшая жена и соседи с трудом смогли отогнать разъяренную собаку. Экс-супруг потерял много крови и был доставлен в больницу. Полиция проводит проверку по данному факту. Известно, что женщина занимается разведением собак.