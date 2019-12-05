Белые медведи массово пришли на Чукотку

Из-за аномально теплой зимы хищники добрались до мыса, теперь они обитают рядом с селом Рыркайпий. Там заметили и несколько самок с медвежатами. Местным жителям большинство медведей показались исхудавшими и голодными.

Животные накинулись на туши моржей, которые остались в этих местах с осени. Однако эту пищу они вскоре съедят. Белые медведи и раньше наведывались на мыс за мясом, но их было не так много.

Ученые ищут белого медведя с надписью «Т-34» на боку Подробнее

В целях безопасности на время в селе отменили все общественные и развлекательные мероприятия. Добровольцы на снегоходах постоянно объезжают территорию, чтобы хищники не пробрались в населенный пункт. Особенно тщательно они охраняют школу и детский сад, а учащихся отвозят и привозят на уроки на автобусах.

Высокие температуры не позволяют медведям покинуть мыс по льду. Если бы он был достаточно крепким, хищники уже ушли бы в море для охоты на тюленя или морского зайца. А пока что они ищут еду вдоль берега, иногда в таких случаях звери забредают в поселки в поисках еды.

Подобные ситуации становятся нормой, заявил координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов. Поэтому он предложил адаптироваться к новым условиям, чтобы не пострадали ни люди, ни медведи.