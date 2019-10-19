Автопилот Teslа спас жизнь медведице с детенышами

На кадрах видно видно, как автомобиль Теslа на автопилоте, остановился, чтобы избежать столкновения с самкой гризли и ее детенышами. Увидев приближающийся свет обеспокоенная мама оттолкнула одного из малышей, который не успел перейти дорогу и приготовилась принять удар на себя. Но автомобиль успел остановиться.

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Примечательно, что автокары Tesla в последнее были в центре внимания из-за аварий по причине автопилота. Было зафиксировано минимум четыре несчастных случая со смертельным исходом, в которых водители Tesla использовали автопилот. Во всех случаях водители спали за рулем.

Компания сделала несколько заявлений в СМИ, в которых говорилось, что водителям небезопасно засыпать за рулем, даже при использовании автопилота.

Ранее стало известно, что компания Porsche выпустит электромобиль Taycan 4S стоимостью как Tesla Model S.