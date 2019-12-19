    19 декабря 2019, 21:55

    Американец спас шпица, поводок которого зажало лифтом

    Алена Макаренко

    Житель американского Техаса Джонни Матис спас шпица, поводок которого зажало лифтом. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на NDTV.

    Видео: Twitter

    Американец вышел из лифта в многоквартирном жилом доме. Навстречу ему шла девушка, которая на поводке держала шпица. На кадрах видно, как двери подъемного механизма закрылись, а собачка не успела забежать в лифт. В итоге поводок застрял между дверями.

    Когда лифт начал движение, Матис подбежал к четвероногому и снял с него ошейник. Хозяйка пушистого питомца заплакала от радости и поблагодарила молодого человека за спасение шпица.

    Пользователи Twitter назвали американца героем.