Американец спас шпица, поводок которого зажало лифтом

Видео: Twitter

Американец вышел из лифта в многоквартирном жилом доме. Навстречу ему шла девушка, которая на поводке держала шпица. На кадрах видно, как двери подъемного механизма закрылись, а собачка не успела забежать в лифт. В итоге поводок застрял между дверями.

Когда лифт начал движение, Матис подбежал к четвероногому и снял с него ошейник. Хозяйка пушистого питомца заплакала от радости и поблагодарила молодого человека за спасение шпица.

Пользователи Twitter назвали американца героем.