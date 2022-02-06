Самка филина любит откушать диких крыс, а лечиться не любит. Вот звуки ее возмущения

Самка филина по имени Юнкерс любит полакомиться дикими крысами, которые, на секундочку, переносчики бешенства и всяких паразитов. Но Юнкерс не видит в этом проблемы. В отличие от орнитологов, которым теперь нужно узнать, не подцепила ли птица какую-нибудь заразу. Сова при этом не любит сдавать анализы, поэтому издает совиные звуки неодобрения. А что делать, Юкнерс? Мы тебя прекрасно понимаем!