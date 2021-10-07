Звезды «Отчаянных домохозяек» объединятся для нового проекта

Актеры Тери Хэтчер и Джеймс Дентон снова встретятся на съемочной площадке для участия в фильме «Поцелуй перед Рождеством». Паре из «Отчаянных домохозяек» опять нужно будет сыграть любовь, написал сайт «Дни.ру».

«Я понятия не имел, что нам посчастливится заполучить Тери. Мы всегда хотели снова работать вместе, и мы нашли идеальное средство для того, что я считаю первым воссоединением «Отчаянных домохозяек», — сообщил Джеймс Дентон в интервью.

Он иронично отметил, что в рождественском фильме его герой останется жить. Его не застрелят на пороге собственного дома, как это было в «Отчаянных домохозяйках».

Тери тем временем заявила, что подружилась с Джеймсом с первого дня съемок сериала. Спустя девять лет знаменитости все еще дружат.

«Химия и дружба, которые у нас были с „Отчаянными домохозяйками“, живы и здоровы спустя все эти годы, и любящий, теплый дух праздников является идеальным фоном для воссоединения. Это удивительно — снова быть вместе. Все как в старые добрые времена. Вы не захотите пропустить это», — заявила актриса.