Звезда «Острых козырьков» снимется в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Режиссер Кристофер Нолан начал работу над картиной «Оппенгеймер». Главную роль в фильме от студии Universal исполнит звезда сериала «Острые козырьки» Киллиан Мерфи. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на издание The Guardian.

Нолан получил известность по фильмам «Начало», «Довод» и «Дюнкерк». Новая картина расскажет о жизни американского физика-теоретика, который работает над созданием атомной бомбы. Сам Мерфи отметил, что во время работы над лентой отказался от изучения литературы по физике и механике работы атомной бомбы.

«Мне нужно было прочитать сумасшедшее количество книг. Но я больше заинтересован в личности человека и как произошедшее (изобретение бомбы) повлияло на его личность. А разбираться в механизмах ее работы — это не мое. Моих способностей не хватает на то, чтобы понять их в полной мере, но противоречивость выданных нам персонажей просто очаровывает», — рассказал он.

Актер подчеркнул, что нынешняя роль чем-то напоминает его предыдущую работу — сериал «Острые козырьки». «Оппенгеймер», по его словам, очень похож на Томми Шелби.